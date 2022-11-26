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رونالدو يثير الجدل بعدما أخرج شيئا من سرواله الداخلي وأكله في مواجهة غانا (فيديو)

الرياضة

رونالدو يثير الجدل بعدما أخرج شيئا من سرواله الداخلي وأكله في مواجهة غانا (فيديو)
Legion-Media
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أثار مشهد يظهر فيه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يخرج شيئا من ملابسه الداخلية ومن ثم يضعه في فمه، أثناء مباراة منتخب بلاده ضد غانا في مونديال قطر، الكثير من الجدل.

وأثارت الواقعة التي جرت في الدقيقة 36 من عمر المباراة، فضول رواد مواقع التواصل الإجتماعي بشأن الحركة التي قام بها النجم البرتغالي، وما هو الشيء الذي أخرجه من ملابسه الداخلية ليأكله.

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية أن الصحافة البرتغالية قالت إن رونالدو كان على ما يبدو يتناول مكملا صغيرا للطاقة، على حد تعبيرها.

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رونالدو يتفاخر بإنجازه التاريخي
رونالدو يتفاخر بإنجازه التاريخي

حقق المنتخب البرتغالي فوزا صعبا على نظيره الغاني (3-2)، وذلك في مستهل مشوارهما ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وسجل النجم المخضرم كريستيانو رونالدو هدف التقدم لبلاده في الدقيقة 65 من ركلة جزاء تحصل عليها، ليدخل رونالدو التاريخ حيث بات أول لاعب يسجل في خمس كؤوس عالم.

المصدر: صحيفة "آس" الإسبانية

مونديال قطر

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