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"رولز رويز لكل لاعب سعودي بعد هزيمة الأرجنتين".. تفاعل كبير مع رد مهاجم "الأخضر" (فيديو)

الرياضة

AP
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من مؤتمر صحفي للمنتخب السعودي، والرد على تقارير بأن كل لاعب سعودي حصل على سيارة فاخرة من طراز "رولز رويز" بعد فوز "الأخضر" على الأرجنتين.

وكان المنتخب السعودي، فجر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في مونديال قطر.

وبعد هذا الفوز التاريخي، انتشرت أنباء وإشاعات عن حصول لاعبي المنتخب السعودي على مكافآت كبيرة، ومن بينها حصول كل لاعب من منتخب "الأخضر" على سيارة فاخرة من طراز "رولز رويز".

ولكن مهاجم المنتخب السعودي، صالح الشهري، دحض هذه الإشاعات في المؤتمر الصحفي المكرس لمواجهة السعودية وبولندا المقررة في وقت لاحق اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في مونديال قطر.

وطرح أحد الصحفيين هذا السؤال على الشهري: "سمعت بعد فوزكم المذهل على الأرجنتين أنه تم تقديم هدية لكل لاعب عبارة عن سيارات رولز رويز، هل هذا صحيح؟ وإن كان كذلك فأي لون اخترت أنت؟

فرد الشهري: "هذه التقارير غير صحيحة".

وحاول الصحفي استفزاز الشهري بالقول: "أمر مؤسف، أليس كذلك؟".

إلا أن سرعة بديهة الشهري كانت حاضرة، حين وجه صفعة قوية للصحفي قائلا: "نحن هنا في خدمة بلادنا لتقديم الأفضل!".

وتم تداول رد الشهري على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وسيتأهل المنتخب السعودي، في حال فوزه على بولندا، إلى الدور الثاني لمونديال قطر، بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية في المجموعة التي ستجمع بين المكسيك والأرجنتين.

يذكر أن المنتخب السعودي تأهل مرة واحدة في تاريخه إلى الدور الثاني لكأس العالم، وكانت في مونديال 1994 في الولايات المتحدة.

المصدر: RT

مونديال قطر

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