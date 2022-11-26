"رولز رويز لكل لاعب سعودي بعد هزيمة الأرجنتين".. تفاعل كبير مع رد مهاجم "الأخضر" (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من مؤتمر صحفي للمنتخب السعودي، والرد على تقارير بأن كل لاعب سعودي حصل على سيارة فاخرة من طراز "رولز رويز" بعد فوز "الأخضر" على الأرجنتين.

وكان المنتخب السعودي، فجر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في مونديال قطر.

Saudi Arabia players to get a Rolls-Royce each for defeating Argentina.



Wow 👏🏼 pic.twitter.com/AY3fPQQkWi — FootballFunnys (@FootballFunnnys) November 25, 2022

وبعد هذا الفوز التاريخي، انتشرت أنباء وإشاعات عن حصول لاعبي المنتخب السعودي على مكافآت كبيرة، ومن بينها حصول كل لاعب من منتخب "الأخضر" على سيارة فاخرة من طراز "رولز رويز".

ولكن مهاجم المنتخب السعودي، صالح الشهري، دحض هذه الإشاعات في المؤتمر الصحفي المكرس لمواجهة السعودية وبولندا المقررة في وقت لاحق اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في مونديال قطر.

صحفي بريطاني حاول إستفزاز صالح الشهري:



سمعت بعد فوزكم المذهل امام الارجنتين تم تقديم هدية لكل لاعب سيارات روزرايز، هل هذا صحيح واي لون اخترت ؟



صالح الشهري: غير صحيح



الصحفي: مؤسف اليس كذلك؟



صالح الشهري: نحن هنا لخدمة الدولة. @xlal_pic.twitter.com/NonGWU76bb — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) November 25, 2022

وطرح أحد الصحفيين هذا السؤال على الشهري: "سمعت بعد فوزكم المذهل على الأرجنتين أنه تم تقديم هدية لكل لاعب عبارة عن سيارات رولز رويز، هل هذا صحيح؟ وإن كان كذلك فأي لون اخترت أنت؟

فرد الشهري: "هذه التقارير غير صحيحة".

عندما يكون اللاعب مبدع في الملعب و مثقف أمام الاعلام،

هنا 👏👏👏



فيديو لرد اللاعب #صالح_الشهري على الصحفي الأنجليزي عندما سأله عن هدايا سيارات الروليزرويس اللي حصلوا عليها بعد الفوز



" نحن هنا لخدمة بلدنا "



شكراً صالح pic.twitter.com/7YeigXmpUG — د. أسعـد العرفـه 🇸🇦 (@DrArafah) November 25, 2022

وحاول الصحفي استفزاز الشهري بالقول: "أمر مؤسف، أليس كذلك؟".

إلا أن سرعة بديهة الشهري كانت حاضرة، حين وجه صفعة قوية للصحفي قائلا: "نحن هنا في خدمة بلادنا لتقديم الأفضل!".

وتم تداول رد الشهري على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وسيتأهل المنتخب السعودي، في حال فوزه على بولندا، إلى الدور الثاني لمونديال قطر، بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية في المجموعة التي ستجمع بين المكسيك والأرجنتين.

يذكر أن المنتخب السعودي تأهل مرة واحدة في تاريخه إلى الدور الثاني لكأس العالم، وكانت في مونديال 1994 في الولايات المتحدة.

المصدر: RT