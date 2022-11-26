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تصرف مشين لنجم منتخب الولايات المتحدة في مونديال قطر (فيديو)

الرياضة

تصرف مشين لنجم منتخب الولايات المتحدة في مونديال قطر (فيديو)
AP
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أثار نجم خط وسط منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، ويستون ماكيني، غضب المشجعين خلال مباراة منتخب بلاده ضد إنجلترا، أمس الجمعة، ضمن منافسات مرحلة المجموعات في مونديال قطر.

وتحصل المنتخب الأمريكي في الدقيقة 37، على رمية تماس في الجهة اليسرى القريبة من مرمى المنتخب الإنجليزي، فتوجه ماكيني لتنفيذها بشكل طويل، لكنه قرر أولا تنشيف يده المبللة من أرضية الملعب، بقميص أحد المصورين الذي كان واقفا على جانب الملعب، في مشهد اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فظا" و"وقحا".

وتفاجأ المصور المسن بحركة ماكيني، الذي استخدمه "كمنشفة"، وبدا محرجا قبل أن يطلق ابتسامة صفراء.

وتعرض اللاعب الأمريكي لهجوم شرس من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوا تصرفه "بالمشين" و"المقزز"، والذي أظهر قلة احترام كبير تجاه المصور المسن.

وقال أحد المغردين: "سلوك شائن، ماكيني سحب جاكيت الرجل العجوز وحوله لمنشفة، أكبر دليل على الثقافة الأمريكية".

وكتب آخر: "تصرف لا ينم عن احتراف ولا عن احترام".

قال مغرد ثالث: "ماكيني استخدم المصور منشفة".

يذكر أن مواجهة إنجلترا والولايات المتحدة انتهت بالتعادل السلبي.

المصدر: مواقع التواصل



مونديال قطر

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