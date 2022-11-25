"بعد خراب مالطا!؟".. الشيخة القطرية مريم آل ثاني تسخر من اللاعب حسن الهيدوس

سخرت الشيخة القطرية البارزة على مواقع التواصل، مريم آل ثاني، من تصريحات مواطنها اللاعب حسن الهيدوس، بعد خروج المنتخب القطري مبكرا من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وصرح حسن الهيدوس بعد المباراة: "نعتذر من الجماهير القطرية. ونتنمى أن نظهر بصورة أفضل في المباراة الأخيرة أمام هولندا".

وعلقت الشيخة مريم آل ثاني على تصريحات الهيدوس، بطريقة ساخرة، بعبارة: "بعد خراب مالطا!؟".

بعد خراب مالطا؟! https://t.co/mLyWxRmP2V — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) November 25, 2022

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المصدر: "twitter/ALThani_M"