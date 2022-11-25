تعادل بطعم الهزيمة.. أمريكا تصطدم بإيران في "موقعة الحسم"

خرج المنتخب الأمريكي بتعادل بطعم الهزيمة من مباراته أمام نظيره الإنجليزي، التي جمعتهما مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس العالم 2022.

ورفع المنتخب الإنجليزي "الأسود الثلاثة" رصيده إلى أربع نقاط، ويحتل صدارة المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وسيكون منتخب "الأسود الثلاثة" بحاجة إلى الفوز أو التعادل أمام نظيره الويلزي "في الديربي" البريطاني" الذي سيجمعهما يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثالثة الختامية لدور المجموعات، ليتأهل إلى دور الـ16 من مونديال قطر، بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى، وسيتأهل حتى في حال الخسارة بفارق أقل من الأهداف.

بينما رفع منتخب أمريكا "العم سام" رصيده إلى نقطتين فقط، ويحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، بفارق نقطة خلف إيران، ولا بديل له عن الفوز في مباراته المقبلة ضد نظيره الإيراني بالذات، يوم الثلاثاء المقبل أيضا، لكي يبلغ الدور الثاني لبطولة كأس العالم 2022.

المصدر: RT