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"استوديو وسط الصحراء" يسأل: هل حرمان منتخب قطر من ركلة جزاء أثر على نتيجة المباراة (فيديو)؟

الرياضة

Globallookpress Ding Xu
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أثارت حالة تحكيمية الكثير من الجدل، خلال مباراة منتخب قطر ونظيره السنغال (1-3)، التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم 2022.

ورفض الحكم الإسباني ماتيوس لاهوز، احتساب ركلة جزاء لمصلحة منتخب قطر، بعد أن دفع السنغالي إسمياعيلا سار، المهاجم القطري أكرم عفيف، من الخلف داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.

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واعتبر ضيوف الأستوديو التحليلي لقناة "Match TV" الرياضية الروسية "استوديو وسط الصحراء"، الخاص بكأس العالم 2022، ومن بينهم نجم المنتخب الروسي وفريق أرسنال الإنجليزي سابقا، أندريه أرشافين، أن المهاجم القطري أكرم عفيف كان يستحق الحصول على ركلة جزاء. 

كما أثارت هذه الحالة التحكيمية الكثير من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، واعتبر معظم رواد هذه المنصات أن الحكم حرم العنابي من ركلة جزاء لا غبار عليها.

وودع المنتخب القطري كأس العالم 2022 رسميا، بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين على يد كل من منتخبي الإكوادور والسنغال على الترتيب، فيما تعادل منتخبا الإكوادور وهولندا (1-1) اليوم الجمعة.

مونديال قطر

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