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قطر تدخل تاريخ المونديال من بابه العريض!

الرياضة

قطر تدخل تاريخ المونديال من بابه العريض!
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بات منتخب قطر المضيف أول المودعين في مونديال 2022 الجمعة، بعدما مني بخسارة ثانية تواليا وهذه المرة أمام السنغال 1-3، وتعادل هولندا والإكوادور 1-1 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وعلى إثر نتيجة هولندا والإكوادور، رفع المنتخبان رصيدهما إلى 4 نقاط من مباراتين مقابل 3 للسنغال ولا شيء لقطر، ما يعني بأن الأخيرة أصبحت خارج نطاق المنافسة على إحدى البطاقتين رسميا.

وتلعب قطر في الجولة الثالثة والأخيرة أمام المنتخب الهولندي الثلاثاء المقبل، في حين تلتقي الإكوادور والسنغال في اليوم ذاته.

وذكرت شبكة "أوبتا" أن منتخب قطر أصبح ثاني منتخب مستضيف يتعرض للإقصاء من دور مجموعات كأس العالم، بعد جنوب إفريقيا في 2010.

أما شبكة "B/R Football"، فأشارت إلى أن منتخب قطر أصبح أول ممثل لبلد مستضيف للمونديال على مدار التاريخ، يودع البطولة بعد جولتين فقط.

المصدر: B/R Football+ أوبتا

مونديال قطر

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