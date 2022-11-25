قطر تدخل تاريخ المونديال من بابه العريض!

بات منتخب قطر المضيف أول المودعين في مونديال 2022 الجمعة، بعدما مني بخسارة ثانية تواليا وهذه المرة أمام السنغال 1-3، وتعادل هولندا والإكوادور 1-1 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وعلى إثر نتيجة هولندا والإكوادور، رفع المنتخبان رصيدهما إلى 4 نقاط من مباراتين مقابل 3 للسنغال ولا شيء لقطر، ما يعني بأن الأخيرة أصبحت خارج نطاق المنافسة على إحدى البطاقتين رسميا.

وتلعب قطر في الجولة الثالثة والأخيرة أمام المنتخب الهولندي الثلاثاء المقبل، في حين تلتقي الإكوادور والسنغال في اليوم ذاته.

1 - Qatar have become the first team to be eliminated from the 2022 World Cup, while they are just the second host nation to be knocked out in the first round of a World Cup tournament, along with South Africa in 2010. Fail. #FIFAWorldCuppic.twitter.com/gsUS2gSyNY — OptaJean (@OptaJean) November 25, 2022

وذكرت شبكة "أوبتا" أن منتخب قطر أصبح ثاني منتخب مستضيف يتعرض للإقصاء من دور مجموعات كأس العالم، بعد جنوب إفريقيا في 2010.

Qatar become the first hosts in the history of the World Cup to be knocked out after just two matches 😬 pic.twitter.com/4uycEl5aUj — B/R Football (@brfootball) November 25, 2022

أما شبكة "B/R Football"، فأشارت إلى أن منتخب قطر أصبح أول ممثل لبلد مستضيف للمونديال على مدار التاريخ، يودع البطولة بعد جولتين فقط.

المصدر: B/R Football+ أوبتا