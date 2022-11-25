مدرب منتخب السعودية يعلق على مواجهة بولندا ويتحدث عن أصوله البولندية

أكد المدير الفني لمنتخب السعودية، الفرنسي هيرفي رينارد، أن لاعبيه جاءوا إلى بطولة كاس العالم "قطر 2022" من أجل التأهل.

وكان المنتخب السعودي، فجر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة.

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وقال رينارد في مؤتمر صحفي مساء الجمعة عشية مواجهة بولندا المقررة غدا السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال قطر: "هناك من سيفرح بفوز السعودية، وآخرون يعتقدون أنها ضربة حظ، سنستمع لكافة التعليقات ونلتزم الصمت ونواصل اللعب. الشعب السعودي فخور بهذا الفوز الرائع (على الأرجنتين)، ويطمحون لوجود العديد من المناسبات الرياضية في بلادهم، مثلما حدث في فورمولا وان".

وتحدث رينارد عن إصابة سلمان الفرج، قائد المنتخب السعودي، في مباراة الأرجنتين، قائلا إن الفرج لن يلعب مباراة بولندا، ومن الصعب أن يواصل اللعب في كأس العالم 2022.

وحول موضوع الإصابات، قال رينارد "الإصابات مزعجة، لقد شاهدنا نيمار وساديو ماني، وكذلك ياسر الشهراني وسلمان الفرج لدينا، ولكن علينا المضي قدما والاستمرار".

واستطرد "لكل قصته الخاصة، وهذه قصتي وجزء من حياتي، أجدادي كانوا من بولندا، ولكنني غدا أنا سعودي".

وتابع "لم يتغير أي شيء فيما يتعلق بالمنتخبات المرشحة في كأس العالم، سنحافظ على تواضعنا لأننا إذا نسينا ذلك لن نقدم مباراة جيدة".

وسيتأهل المنتخب السعودي في حال فوزه على بولندا إلى الدور الثاني، بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية في المجموعة التي ستجمع بين المكسيك والأرجنتين.

يذكر أن المنتخب السعودي تأهل مرة واحدة في تاريخه إلى الدور الثاني لكأس العالم وكانت في مونديال 1994 في الولايات المتحدة.

المصدر:so3ody.com