الـ"فيفا" يرد على ارتداء بعض مشجعي إنجلترا أزياء "صليبية" في مونديال قطر (فيديو)

وصف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الأزياء التي عليها رموز صليبية والتي يرتديها مشجعو إنجلترا بأنها "مسيئة"، وذلك بعد أن تم إبعاد بعض المشجعين عن الملاعب في قطر.

وقال الـ"فيفا"، قبل المباراة المرتقبة بين منتخبي إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية لدور المجموعات ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، "إنه "يسعى جاهدا لخلق بيئة خالية من التمييز، وإلى تعزيز التنوع في الاتحاد الدولي، وفي جميع أنشطته وفعالياته".

وحضر بعض مشجعي منتخب إنجلترا، فعاليات المونديال، وهم يرتدون زي القديس جورج، وعليه خوذات وصلبان وسيوف بلاستيكية.

وقال الـ"فيفا" لشبكة CNN إن ارتداء "الأزياء الصليبية في العالم العربي أو الشرق الأوسط يمكن أن يكون مسيئا للمسلمين، ولهذا السبب طلب من المشجعين تغيير الملابس، أو تغطية الملابس التي عليها رموز صليبية".

طلبت جمعيات بريطانية من مشجعي المنتخب الإنجليزي المتواجدين في قطر خلال كأس العالم، عدم ارتداء ملابس القديس جورج (ترمز للحملة الصليبية)، وفق ما ذكرت صحيفة "التلغراف".

وحذرت "Kick It Out"، المؤسسة الخيرية الرائدة في مكافحة التمييز، من أن الملابس الفاخرة التي تمثل "فرسانا أو صليبيين" قد تكون غير مرحب بها في قطر والعالم الإسلامي الأوسع.

وجاء ذلك في وقت ظهرت فيه لقطات تظهر مسؤولي أمن على ما يبدو وهم يقودون مشجعين يرتديان سلسلة بريدية وخوذات وصليب القديس جورج قبل مباراة إنجلترا الافتتاحية ضد إيران، فيما لم يتضح ما إذا كان المشجعان قد تم اعتقالهما أو منعهما من مشاهدة المباراة.

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وخلال مونديال قطر، كانت ملابس مشجعي كرة القدم في دائرة الضوء وخاصة أي ملابس أو أدوات عليها ألوان قوس قزح، وفي قطر تعتبر أعلام قوس قزح التي ترمز لمجتمع الميم والمثلية الجنسية غير قانونية.

المصدر: وكالات