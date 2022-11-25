رغم الهزيمة المريرة أمام السعودية.. ميسي لم ينس ذكرى الأسطورة مارادونا

نشر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم الجمعة، صورة لمواطنه الأسطورة مارادونا، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لرحيل أحد أعظم لاعبي كرة القدم بالتاريخ، إن لم يكن الأعظم على الإطلاق.

وحرص ميسي على إحياء الذكرى السنوية الثانية لرحيل الأسطورة مارادونا، بطل مونديال 1986، بالرغم من الانتقادات التي تعرض لها "البرغوث" بعد الهزيمة المفاجئة أمام المنتخب السعودي في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء الماضي، وذلك في مستهل مشواره ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.

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ويستعد ميسي لقيادة المنتخب الأرجنتيني لمواجهة المكسيك، غدا السبت، على ملعب لوسيل، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة (C)، ويختتم دور المجموعات بمواجهة نظيره البولندي، يوم الأربعاء المقبل، على استاد (974) بالعاصمة الدوحة.

يذكر أن مارادونا رحل عن عمر ناهز 60 عاما، إثر نوبة قلبية في الـ25 من نوفمبر 2020 وذلك بعد أسبوعين من إجراء عملية جراحية لورم دموي في الرأس.

المصدر: "twitter/WeAreMessi"