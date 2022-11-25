شاهد..إيران تخطف الفوز من ويلز في الدقيقة القاتلة

خطفت إيران الفوز على ويلز (2-0) في اللحظات الأخيرة من اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة على ملعب أحمد بن علي ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية بمونديال قطر.

واستغل المنتخب الإيراني النقص العددي في صفوف ويلز بعد حالة الطرد التي تعرض لها واين هينيسي، حارس مرمى ويلز في الدقيقة 87، بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وسجل الإيراني روزبه جشمي كرة مميزة سددها من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك منتخب ويلز في الدقيقة الثامنة من الوقت بدلا من الضائع للمباراة.

وبعدها بلحظات عزز المنتخب الإيراني تقدمه بالهدف الثاني عن طريق رامين رضيان.

وحصدت إيران أول 3 نقاط لها في البطولة لتعزز فرصها في المنافسة على التأهل للدور الثاني، فيما تجمد رصيد منتخب ويلز عند نقطة واحدة بعد تعادله في المباراة الأولى أمام الولايات المتحدة التي تلتقي في وقت لاحق اليوم منتخب إنجلترا.

وكان منتخب إيران استهل مشواره في المونديال بهزيمة ثقيلة أمام نظيره الإنجليزي 2-6 يوم الاثنين الماضي، بينما تعادل منتخب ويلز في الجولة الأولى مع نظيره الأمريكي 1-1 وذلك في أول مباراة لويلز في نهائيات كأس العالم منذ 64 عاما.

المصدر:RT