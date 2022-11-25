هجوم ساخط من شيخة قطرية على وزيرة ألمانية انتهكت "الحرمات" في المونديال

نشرت الشيخة القطرية مريم آل ثاني تغريدة حول ما وصفتها بـ"النظرة الدونية" للمجتمع العربي، وذلك في ضوء استمرار الضجة حول ملف حقوق المثليين ومجتمع "+LGBTQ" خلال بطولة كأس العالم 2022.

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وكتبت الشيخة مريم في تغريدة بحسابها الرسمي على "تويتر": "المجتمع الغربي الذي ينظر إلى مجتمعاتنا بنظرة دونية ورجعية، يجب أن يعي بأن شعوبهم هي من تعاني من الجهل والتخلف! لأنها ظلت رهينة إعلامهم المضلل الذي يخفي الحقائق حول المجتمعات الإسلامية والعربية! اليوم نرى شعوبهم التي جاءت إلينا متفاجئة بالحب والسلام والتقدم الذي تنعم به مجتمعاتنا".

المجتمع الغربي الذي ينظر إلى مجتمعاتنا بنظرة دونية ورجعية، يجب أن يعي بأن شعوبهم من تعاني من الجهل والتخلف! لأنها ظلت رهينة إعلامهم المضلل الذي يخفي الحقائق حول المجتمعات الإسلامية والعربية! اليوم نرى شعوبهم التي جاءت إلينا متفاجئة بالحب والسلام والتقدم الذي تنعم به مجتمعاتنا. — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) November 24, 2022

وأضافت في تغريدة أخرى: "من عجائب وسخرية القدر أن من يفترض أنها تحافظ على النظام وتطبق القوانين في بلادها، تزور بلدا آخر لتنتهك قوانينه! هذا ما فعلته وزيرة داخلية ألمانيا بالأمس في بطولة كاس العالم بقطر أمام مرأى الجميع! هي لم تحترم نفسها بالمقام الأول، أساءت إلى بلدها ومنصبها، وفقدت احترام الناس. عيب!"

وفي تغريدة منفصلة نشرت الشيخة مريم صورة المنتخب الألماني ولقطة تكميم الأفواه، إلى جانب صورة أفراد بجمهور المنتخب الياباني، قائلة بتعليق: "في كأس العالم 2022 شعوب ارتقت بأخلاقها، وشعوب سقطت وفقدت احترامها!"

المصدر: سي أن أن