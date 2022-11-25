إيفانكا ترامب تحضر مباراة القمة في مونديال قطر

نشرت إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، صورة لها برفقة زوجها جاريد كوشنر وأبنائهما الثلاثة، في استاد لوسيل في قطر، ليلة الخميس.

وحضرت إيفانكا مباراة القمة التي جمعت بين صربيا والبرازيل ضمن منافسات المجموعة الثامنة لمونديال "قطر 2022".

ومن غير المعروف حتى الآن إذا ما كانت ستبقى إيفانكا لحضور مباريات أخرى في قطر.

ومن المنتظر أن يلعب المنتخب الأمريكي في وقت لاحق اليوم ضد نظيره الإنجليزي ضمن منافسات المجموعة الثانية.

المصدر: RT