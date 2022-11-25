"كوكب اليابان" يضرب من جديد والمنتخب التونسي يمشي على الدرب (فيديو)

مازال اليابانيون يقدمون لوحات حضارية بعيدا عن المستطيل الأخضر في مونديال كأس العالم قطر 2022، حتى تحولوا قدوة ومضرب مثل للكثيرين.

ويشتهر المشجعون اليابانيون بالبقاء بعد المباراة التنظيف المدرجات، بعد أن فعلوا الشيء نفسه في مونديال روسيا 2018.

ولم يكن الأمر مختلفا الأربعاء، على الرغم من نشوة الفوز بتخطي المنتخب الألماني، حيث احتوى مشجعو الساموراي الأزرق فرحتهم لالتقاط القمامة بهدوء من مقاعد "استاد خليفة الدولي".

كوكب اليابان الشقيق 🇯🇵

مشهد أصبح متكرر من الجمهور الياباني بتنظيف المدرجات بعد مباريات المنتخب ❤️

ثقافة تستحق الدراسة 👏 pic.twitter.com/j7YTvs7vi9 — Banobagi Việt Nam (@pelos45) November 24, 2022

وقد شارك عدد من المغردين لقطات لاحتفالات الجماهير اليابانية عقب نهاية المباراة.

ولفتت إحدى الاحتفالات الأنظار، بعد أن انتظر محتفلون في شارع باليابان وقت العبور بعد توقف السير للرقص والاحتفال، ومع تحول إشارة مرور المشاة إلى الحمراء أخلى المحتفلون الشوارع بكل هدوء دون تعطيل للمركبات المارة.

The scenes in Tokyo after they beat Germany… 😍pic.twitter.com/OWwrqIzdp6 — SPORTbible (@sportbible) November 23, 2022

ولم يكن لاعبو "الساموراي" مختلفين عن مشجعيهم، بعد أن قام اللاعبون بتنظيف غرفة تبديل الملابس وطي المناشف بعناية، إضافة لذلك ترك اللاعبون وراءهم 11 رافعة ورقية مع لوحة كرتونية كتب عليها شكرا باللغتين العربية واليابانية.

وتعتبر الرافعات في الثقافة اليابانية، من الحيوانات الغامضة التي ترمز إلى العمر الطويل والشفاء، حيث يعطي كل من المبتدئين في الملعب رافعة لتمثيل شكرهم لمضيفيهم.

هكذا ترك لاعبي منتخب اليابان غرفة الملابس قبل مغادرتهم الملعب 👏🏻 pic.twitter.com/JqrcYiEqyJ — Celebs Arabic (@CelebsArabic) November 24, 2022

وفي خطوة مشابهة، قام لاعبو المنتخب التونسي الثلاثاء، بتنظيف غرف تبديل الملابس عقب التعادل السلبي أمام المنتخب الدنماركي في مشهد حضاري ورسالة شكر كتبت على اللوح المخصص للمدرب لإعطاء التعليمات.

شاهدوا كيف ترك منتخب #تونس 🇹🇳 غرفة ملابسه بعد مباراته مع الدنمارك 🇩🇰 pic.twitter.com/tzBDFtzKKP — مرسال قطر (@Marsalqatar) November 24, 2022

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المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"