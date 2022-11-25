بالفيديو.. مشجعون يبتكرون طريقة غريبة لجلب الكحول إلى المباراة

أحبط رجل أمن قطري محاولة مشجع مكسيكي إدخال مشروب كحولي إلى ملعب" 974"، قبل مباراة بولندا والمكسيك، التي أقيمت الثلاثاء الماضي ضمن منافسات مونديال قطر 2022.

ولجأ المشجع إلى حيلة غريبة في محاولة منه لإدخال المشروب الكحولي إلى الملعب، إذ وضعه داخل غلاف منظار، محاولا خداع رجال الأمن، الذي انتبه له وصادر المشروب الكحولي منه.

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وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن حظر الكحول بشكل نهائي في الملاعب، خلال مباريات كأس العالم قطر 2022.

وأنهى الفيفا الجدل حول هذا الأمر، حيث قررت قطر منع المشروبات الكحولية في المدرجات، وذلك لتنافيها مع الثقافة العامة للدولة.

وكان من المقرر أن تبيع شركة "بدويايزر"، الراعي الرئيسي للمونديال، والتي تتمتع بحقوق حصرية لبيع البيرة في البطولة، المشروبات الكحولية داخل المنطقة المحددة لمن يحملون التذاكر في محيط كل من الملاعب الثمانية، قبل 3 ساعات، وبعد ساعة واحدة من كل مباراة.

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"