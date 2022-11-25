السعودية مستعدة لدعم الاستحواذ على ليفربول أو مانشستر يونايتد

ذكر موقع bbc البريطاني، أن السعودية ستدعم أي مبادرات للقطاع الخاص في المملكة لشراء نادي مانشستر يونايتد أو ليفربول الإنجليزيين

في حين أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي استحوذ على معظم أسهم نادي نيوكاسل يونايتد في الشتاء الماضي، وقال وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل إن الشركات الخاصة في بلاده لديها اهتمام قوي بأندية القمة في الدوري الإنجليزي.

وكانت تقارير صحفية، أشارت في وقت سابق إلى وجود رغبة من جانب صندوق الاستثمار السعودي في شراء نادي ليفربول، بعد أن أكد ملاك النادي بشكل رسمي وجود نية لديهم لبيعه في الفترة المقبلة.

وكانت عائلة غلايزر الأمريكية المالكة لنادي مانشستر يونايتد قد أكدت أيضا أن لديها رغبة في بيع النادي خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد مناقشة العروض التي ستصلهم.

Andy Vermaut shares:Manchester United and Liverpool for sale: Saudi Arabia would 'definitely support' private sector bids - sports minister: Saudi Arabia's sports minister says its government would "definitely support" private sector Saudi… https://t.co/rcnCqCjGqP Thank you pic.twitter.com/a1JNWDP2uE — Andy Vermaut (@AndyVermaut) November 24, 2022

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وأوضح الوزير السعودي في تصريحات لقناة "بي بي سبورت" البريطانية أنه لا يستطيع التحدث نيابة عن القطاع الخاص في بلاده، مضيفا: "لكن هناك الكثير من الاهتمام والشهية والشغف بكرة القدم".

وتابع: "البريميرليغ هو الدوري الأكثر مشاهدة في السعودية والمنطقة، ويحظى بعدد كبير من المشجعين، وبالتالي سوف ندعم القطاع الخاص في المملكة إذا قرر الاستثمار في الأندية الإنجليزية، لأننا نعلم أن ذلك سوف ينعكس بشكل إيجابي على الرياضة في بلادنا".

وأضاف الأمير السعودي: "إذا كان هناك مستثمر على استعداد للقيام بذلك.. فما المانع؟".

وأكد الوزير أن بلاده لا تمانع استضافة المونديال مستقبلا، قائلا: "من منا لا يريد استضافة كأس العالم؟.. أي بلد في العالم سيحب استضافة كأس العالم".

المصدر: bbc.com