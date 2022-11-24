يثير تفاعلا .. مقطع فيديو متداول لرجل أمن في قطر يساعد مشجعة على لبس "الشماغ"(فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رجل أمن في قطر وهو يساعد مشجعة ترتدي زي المنتخب المكسيكي على لبس "الشماغ"، حيث نالت هذه اللفتة استحسان رواد هذه المواقع.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو حيث ظهر رجل الأمن وهو يساعد المشجعة على ارتداء "الغترة" عند نقطة تجمع جماهيرية.

هذا وأعرب عدد من الحسابات في "تويتر" عن إعجابهم بلفتة رجل الأمن مع المشجعة.

قوة أمن البطولة يُساعد مشجعة مكسيكية على وضع الغترة ولعقال pic.twitter.com/v2xErSCSav — abd ennacer el bar/عبد الناصر البار (@nasronasro1988) November 24, 2022

والله كفووووو — 𝑨𝒃𝒅𝒆𝒍𝒇𝒂𝒕𝒕𝒂𝒉 𝑨𝒍𝒈 🇩🇿 (@Khechana7) November 24, 2022

وينتشر الجمهور المكسيكي بشكل كبير في العاصمة القطرية الدوحة، إذ جاء بغزارة لدعم منتخب بلاده في مباريات المونديال، حيث يلعب منتخب الـ"التريكولور" في المجموعة الثالثة إلى جانب الأرجنتين والسعودية وبولندا.

وكان المنتخب المكسيكي قد تعادل سلبا في مباراته الأولى أمام بولندا، بينما سيواجه "التانغو" الأرجنتيني في المباراة المقبلة.

المصدر: RT