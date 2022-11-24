بعد احتجاج اللاعبين الألمان.. وزيرة فرنسية تدعو منتخب بلادها لاظهار "إيماءة" حقوقية في قطر

شجعت وزيرة الرياضة الفرنسية منتخب بلادها في كأس العالم بقطر على القيام بإيماءة رمزية لدعم حقوق الإنسان، بعد حملة الفيفا المناهضة لشارة "الحب الواحد".

وقالت الوزيرة إميلي أوديا كاستيرا في تصريح لقناة Public Sénat الفرنسية:"هل ما زالت هناك طريقة يمكن لمنتخبنا الفرنسي من خلالها الاستمرار في التعبير عن التزامه بحقوق الإنسان؟ الجواب هو نعم ".

وكان لاعبو منتخب ألمانيا قد كمموا أفواههم خلال الصورة الرسمية قبيل مباراتهم مع اليابان في مونديال قطر 2022.

Après le geste de protestation des Allemands, Amélie Oudéa-Castéra encourage les Bleus à utiliser leurs « espaces de liberté » https://t.co/2yCwGfUe3Ipic.twitter.com/ZujbYfGd7Z — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 24, 2022

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وجاءت هذه المبادرة ردا على إلغاء الفيفا لخطط سبع منتخبات أوروبية لارتداء شارات اليد "حب واحد" التي اعتبرت انتهاكا لقوانين الدولة المضيفة قطر.

وقالت إميلي أوديا كاستيرا إن اللاعبين الفرنسيين سيكونوا "أحرارا في التعبير عن أنفسهم" في الأسابيع المقبلة، وأضافت: "إنهم يشاركونهم هذه القيم أيضا ... ومن المهم أن يمثلوهم".

وتغلبت فرنسا حاملة اللقب، على أستراليا 4-1 في أول مباراة لها في كأس العالم الثلاثاء، ويلعب "الديوك" مباراتهم القادمة ضمن منافسات المجموعة الرابعة السبت المقبل ضد الدنمارك.

المصدر: "أ ب"