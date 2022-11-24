لعنة العراقيين تصيب منتخب كوستاريكا في مقتل بمونديال قطر

غصت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، أمس الأربعاء، بالتغريدات الساخرة من الخسارة القاسية لمنتخب كوستاريكا أمام نظيره الإسباني بسباعية دون رد، في دور المجموعات لمونديال قطر.

وجاءت سخرية العراقيين من منتخب كوستاريكا، بعدما رفض الأخير خوض مباراة ودية كانت مقررة مع "أسود الرافدين" قبل انطلاق مونديال قطر.

وكان من المقرر أن يخوض المنتخب العراقي مباراته الودية الأولى بقيادة المدرب الإسباني الجديد، خوسيوس كاسياس، أمام المنتخب الكوستاريكي على ملعب "جذع النخلة" في مدينة البصرة بجنوب العراق في الـ17 من الشهر الحالي، لكن المباراة لم تقم بعد أن رفض المنتخب الكوستاريكي ختم جوازات الوفد في الحدود العراقية وطلب أن يدخل ويخرج بدون ختم الجوازات.

وبسبب إلغاء المباراة، اضطر الجمهور العراقي الذي حضر إلى البصرة من كل المحافظات لمشاهدة اللقاء إلى تكبد عناء السفر وتكاليفه.

وأبدى بعض المشجعين العراقيين سعادتهم بخسارة منتخب كوستاريكا الكبيرة أمام المنتخب الإسباني من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكدين أن العراقيين الذين خذلهم المنتخب الكوستاريكي بعدم حضوره، كانوا ينتظرون ظهوره البائس في المونديال، وها هو يتلقى الخسارة الأكبر في عدد الأهداف في المونديال الحالي.

وكتب أحد المغردين: "لعنة العراق لاحقت كوستاريكا في المونديال بـ7 أهداف".

لعنة العراق لاحقت كوستاريكا في المونديال ب 7 اهداف #العراق_يشور — فرحان الزيدي (@FrhanAlzydy) November 24, 2022

وكتب آخر: "السبب كان هو أن العراق وقع عقدا مع كوستاريكا من أجل لعب مباراة ودية في العراق، لكن المنتخب الكوستاريكي قبل يوم من المباراة اعتذر عن اللعب بحجة أنه لا يريد ختم جوازات اللاعبين بختم عراقي. فنحن في العراق ليس لدينا متنفس غير الكرة، أصابنا حزن شديد.. فكل العراق 40 مليون عراقي وقف لتشجيع إسبانيا".

السبب كان العراق وقع عقدا مع كوستاريكا من اجل لعب مباراة في العراق لكن المنتخب الكوستريكي قبل يوم من المباراة اعتذر عن اللعب بحجة انه لا يريد ختم جوازات اللاعبين بختم عراقي فنحن في العراق ليس لدينا متنفس غير الكرة اصابنا حزن شديد

فكل العراق 40 مليون عراقي وقف لتشجيع اسبانيا 😂 — حمودي البغدادي (@Albaghdadi_3) November 24, 2022

وكتب مغرد ثالث: الكوستاريكيون لغوا مباراتهم الودية مع العراق بسبب أن ختم العراق لجوازاتهم قد يلوث ملفهم في رحلاتهم.. علشان هذا ختمتهم إسبانيا بالسبعة بالأمس".

كوستاريكا لغوا مبارتهم الودية مع العراق بسبب ختم جواز العراق راح يلوث ملفهم في رحلاتهم 🦦

علشان كذا ختمتهم اسبانيا بالسبعة بالامس🤩. pic.twitter.com/GTZdGk1YpT — الفـارس🌟🇸🇦 ファリス (@Shounen2016) November 24, 2022

المصدر: RT