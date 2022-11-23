النجم السعودي البليهي يكشف عما قاله لميسي خلال مشادته معه

كشف المدافع السعودي علي البليهي عما قاله للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مشادتهما في مباراة منتخبي بلديهما أمس الثلاثاء ضمن مرحلة المجموعات لمونديال قطر.

وتقدمت الأرجنتين أولا بهدف حمل توقيع ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، قبل أن يحرز صالح الشهري هدف التعادل في الدقيقة 49، وبعدها بست دقائق أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني للسعودية بتسديدة رائعة.

وظهر البليهي بعد تسجيل السعودية الهدف الثاني، وهو يصرخ في وجه ميسي بدل الاحتفال بالهدف مع زملائه.

علي البليهي مع ليونيل ميسي بعد الهدف الثاني pic.twitter.com/OA08S9CFiW — عالم المونديال (@WC_Qatar22) November 22, 2022

ولم يستجب ميسي لاستفزازات البليهي، وتدخل بعدها لاعبو المنتخبين لإبعادهما عن بعضهما البعض.

وبعد نهاية المباراة بتحقيق السعودية لفوز تاريخي ومفاجئ بنتيجة 2-1، قال البليهي إنه كان يصرخ ويقول لميسي "لن تستطيع الفوز علينا، لن تستطيع الفوز علينا".

وتلعب السعودية في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة لمونديال قطر ضد بولندا السبت المقبل، فيما تقابل الأرجنتين منتخب المكسيك في نفس اليوم.

المصدر: THE SUN