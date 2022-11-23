مونديال 2022.. السنغالي كوياتيه مهدد بالغياب عن مواجهة قطر

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم أن لاعب خط وسط منتخبه الأول، شيخو كوياتيه يعاني من "التهاب غير ظاهر" في الفخذ الأيمن وسيكون "غير قادر على الأرجح" لمواجهة قطر الجمعة.

وأصيب لاعب نوتنغهام فورست الإنجليزي خلال هزيمة السنغال أمام منتخب هولندا 0-2 في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في مونديال قطر، وخرج على حمّالة خلال المباراة، ما أثار خشية من انسحاب نهائي للاعب، ليزيد من معاناة "أسود تيرانغا" التي خسرت خدمات أفضل لاعبيها ساديو ماني.

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ويمكن لباب غي، لاعب وسط مارسيليا الفرنسي الذي حل بدلا من كوياتيه خلال مباراة هولندا، أن يعوضه مرة أخرى في حال غيابه عن مواجهة قطر المضيفة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لكأس العالم 2022.

يذكر أن المنتخب القطري انهزم بدوره في الجولة الأولى من مر حلة المجموعات بالنتيجة ذاتها 0-2 أمام الإكوادور.

المصدر: وكالات