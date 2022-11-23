بعد حظر "البيرة" في ملاعب مونديال قطر.. شركة "بدويايزر" تجهز هدية للفائز بكأس العالم!

أعلنت العلامة التجارية الشهيرة "بدويايزر" أنها ستمنح الدولة التي ستفوز بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 كافة البيرة التي لم يتم بيعها في قطر بسبب الحظر في ملاعب المونديال.

وفاجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قبل يومين من حفل افتتاح مونديال قطر 2022، شركة "بدويايزر" بحظر بيع منتجاتها للمشجعين في محيط الملاعب الثمانية المحتضنة لكأس العالم.

واضطرت شركة "بدويايزر" للمشروبات الكحولية، لإزالة عشرات الخيم التي خصصتها لبيع الجعة حول الملاعب وحصرها فقط بمناطق المشجعين، ما أدى إل تكدس كميات كبيرة من منتجات الشركة.

وكتب حساب "بدويايزر" عبر حسابه على موقع "تويتر": "يوم جديد، تغريدة جديدة، البلد الفائز سيحصل على البيرة، من سيكون؟".

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1 — Budweiser (@Budweiser) November 19, 2022

المصدر: "twitter/Budweiser"