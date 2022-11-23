نجم منتخب مصر السابق يعلق لـRT على حظوظ وأداء المنتخبات العربية في كأس العالم

علق الكابتن طارق يحيى، نجم منتخب مصر ونادى الزمالك السابق على حظوظ المنتخبات العربية في كأس العالم 2022 المقام حاليا في قطر.

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وقال يحيى في تصريحات لـRT إن تونس أدت أداء جيدا، والمغرب أيضا، وبالطبع السعودية كانت في أفضل أداء لها، حيث أن روحهم كانت عالية جدا ومباراة رائعة للغاية أمام المنتخب الأرجنتيني.

وأشار إلى أن مباراة السعودية كانت من المبارايات القوية جدا التي ممكن مشاهدتها والاستفادة منها، حيث الروح عالية جدا وقتالية من جانب اللاعبين وأداء جيد جدا.

وتابع: "أما بالنسبة لقطر فقد خيب المنتخب القطري الآمال في المباراة الأولى كان الأداء سئ لم يستطيعوا التعامل مع المباراة بشكل جيد على الرغم أن البطولة تقام على ملاعبهم وأرضهم وبالتالي فشل المنتخب القطري في تحقيق نتيجة إيجابية والاكوادور كانت أفضل بشكل كبير، واستحوذت على اللقاء ولم يجد المنتخب الإكوادوري أى صعوبة للفوز باللقاء أمام المنتخب القطري، وبالتأكيد المنتخبات الثلاثة الأخرى تونس المغرب السعودية أدوا أداء جيدا لكن الأداء الافضل كان مبارة السعودية أمام الأرجنتين".

من جانبه قال نجم منتخب مصر ونادي الاتحاد السابق كابتن محمد عمر، إن المنتخب المغربي كان أدائه جيد، وهناك ندية كبيرة جدا للعرب بشكل العام خصوصا مباراة قطر التي كانت أقلهم أداءا، لكن السعودية وتونس والمغرب كان أدائهم رائع للغاية وفيه ندية وذلك يبشر بوجود حظوظ لتخطي الدور الأول وستكون العلامات جيدة جدا للمنتخبات العربية.

ونوه بأن الأبرز في الحظوظ من حيث الأداء هو المنتخب السعودي، لأن المباراة الأولى في البطولات الكبيرة الفوز فيها يعطيك أفضلية 50%، وأنك من الممكن أن تتخطى والمكسب الثاني ضمان التأهل كأول أو ثاني فى المجموعة.

فيما أضاف أن نتيجة مباراة المكسيك وبولندا لصالح المنتخب السعودي، مشيرا إلى أن المنتخب المغربي يؤدي أداء جيد بالرغم من قصوره في النواحى الهجومية ولكن منضبطين داخل الملعب وأداءهم جيد وحظوظها جيد للتأهل.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم