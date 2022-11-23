منتخب السعودية يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة بولندا

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن معاناة لاعبه سلمان الفرج من إصابة في عظمة الساق والتي قد تبعده عن باقي مباريات "الأخضر" في كأس العالم 2022.

وتعرض الفرج لإصابة قوية خلال الفوز التاريخي على الأرجنتين 2-1 أمس الثلاثاء في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

إقرأ المزيد

ولم يقو الفرج على استكمال المباراة وتم استبداله في الدقيقة 45.

وأفاد الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقعه بأن الفحوصات الطبية التي أجريت لسلمان الفرج كشفت عن وجود إصابة في عظمة الساق.

ولم يعط الاتحاد السعودي أي تفاصيل بشأن مدة غياب الفرج، لكن وسائل إعلام كشفت أن الإصابة قد تبعده على الأرجح عن باقي مباريات "الأخضر" في مونديال قطر.

المصدر: الاتحاد السعودي لكرة القدم