حارس عرين المغرب ينقذ شباك "أسود الأطلس" من هدف محقق (فيديو)

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول من لقاء المنتخب المغربي ونظيره الكرواتي في مباراة جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة في مونديال قطر 2022.

وتعملق ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي من خلال صد كرتين متتاليتين خطيرتين للمنتخب الكرواتي في آخر دقيقة من الوقت الأصلي للشوط الأول بعد ضغط على مرماه.

في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول تصدى بونو لكرة خطيرة كانت فرصة حقيقية بعدما لمس لاعب كرواتيا فلاسيتش الكرة ببراعة بالقرب من المرمى، لكن رد فعل حارس "أسود الأطلس" السريع لدى بونو كان سريعا واستطاع التصدي لها ومنع الكروات من تسجيل أول الأهداف.

وبدأ منتخب كرواتيا المباراة متحفظا بشكل كبير، معتمدا خطة دفاعية في النصف الأول من الشوط الأول، بينما اعتمد منتخب المغرب الضغط منذ الدقيقة الأولى في المباراة، الأمر الذي جعله الطرف الأخطر والأكثر وصولا إلى منطقة جزاء الخصم، الأمر الذي منح "أسود الأطلس" الأفضلية طوال الـ45 دقيقة الأولى من عمر اللقاء.

وتقاسم الطرفين نسبة الاستحواذ بأفضلية نسبية لمنتخب كرواتيا الذي كان يحتفظ بالكرة بشكل أكبر، بنسبة وصلت إلى 56%.

يتبع..

المصدر: RT