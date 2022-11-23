مونديال 2022.. كين يخضع لفحص بالأشعة المقطعية لإصابة في كاحله

سيخضع قائد منتخب إنجلترا هاري كين، لفحص بالأشعة المقطعية بعد إصابة في كاحله تعرض لها خلال المباراة ضد إيران في مونديال "قطر 2022"، كما ذكرت وسائل إعلام بريطانية عدة.

واشتكى كين الذي لم يسجل أي هدف خلال فوز منتخب بلاده الساحق على إيران 6-2 في مستهل مشوار "الأسود الثلاثة"، من بعض الألم، بعد تعرضه لتدخل في الدقيقة 50 قبل أن يستبدل قبل ربع ساعة من نهاية المباراة ويحل كالوم ويلسون بدلا منه.

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وخرج كين وهو يعرج قليلا لكن مدربه غاريث ساوثغيت، أكد أنه ليس قلقا وقال في هذا الصدد "أعتقد بأن هاري بصحة جيدة. بدا الأمر وكأنه كدمة سيئة لكنه أكمل المباراة".

وأضاف "قمنا بتبديله لأننا اعتقدنا بأن سير المباراة والنتيجة يسمحان لنا بذلك".

كان المنتخب الإنجليزي متقدما 5-1 لدى استبدال كين وأنهى المباراة فائزا 6-2.

وفي حال قُدر للمنتخب الإنجليزي الفوز على الولايات المتحدة التي تعادلت مع ويلز 1-1 في مباراتها الأولى من منافسات المجموعة الثانية، سيضمن حسابيا بلوغ الدور ثمن النهائي.

المصدر: أ ف ب