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زيدان يوافق على خلافة ديشامب

الرياضة

زيدان يوافق على خلافة ديشامب
Legion-Media
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أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد، سيعود للتدريب فور انتهاء كأس العالم 2022.

ورحل زيدان عن تدريب ريال مدريد، قبل بداية الموسم الماضي، وترك المهمة إلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن زيدان وافق بشكل نهائي على خلافة ديدييه ديشامب في تدريب المنتخب الفرنسي.

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وينتهي عقد ديشامب مع الاتحاد الفرنسي بنهاية مونديال قطر، وهناك قرار مؤكد بعدم التجديد له والاستعانة بخبرات زيدان.

ورفض زيدان في وقت سابق، تدريب العديد من الأندية الكبرى مثل باريس سان جيرمان ويوفنتوس ومانشستر يونايتد.

وافتتح منتخب فرنسا مشواره في مونديال قطر 2022، بفوز كبير على أستراليا بنتيجة 4-1.

وحصد "الديوك" على نقاط المباراة الثلاث، ليبدأ بنجاح حملة الدفاع عن لقبه بطلا للعالم، وتصدر قائمة المجموعة الرابعة، متفوقا بفارق نقطتين على منتخبي الدنمارك وتونس، اللذين تعادلا من دون أهداف في المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من يوم الثلاثاء أيضا.

المصدر: "وكالات"

مونديال قطر

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