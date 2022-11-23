أول تعليق لرونالدو بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد

أصدر كريستيانو رونالدو، بيانا بعد ساعات من إعلان نادي مانشستر يونايتد أمس الثلاثاء، عن فسخ تعاقده مع النجم البرتغالي بـ"اتفاق متبادل وبمفعول فوري".

ويأتي رحيل رونالدو عن يونايتد بعد المقابلة التلفزيونية المدوية التي أجراها الأسبوع الماضي وقال فيها إنه شعر "بالخيانة" من مسؤولي النادي متهما إياهم بمحاولة إطاحته وأنه لا يكن احتراما لمدرب "الشياطين الحمر"، الهولندي إريك تن هاغ.

وقال رونالدو في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر": "بعد المحادثات مع مانشستر يونايتد اتفقنا بشكل متبادل على إنهاء العقد مبكرا".

وتابع النجم البرتغالي: "أنا أحب مانشستر يونايتد وأحب المشجعين، وهذا لن يتغير أبدا، ومع ذلك يبدو أن هذا هو الوقت المناسب بالنسبة لي للبحث عن تحد جديد".

واختتم رونالدو بيانه قائلا: "أتمنى للفريق كل النجاح في الفترة المتبقية من الموسم وفي المستقبل".

وسجل رونالدو ثلاثة أهداف فقط هذا الموسم في جميع المسابقات ويستعد أفضل هداف دولي في التاريخ (117 هدفا) الآن لخوض نهائيات كأس العالم مع منتخب بلاده في قطر.

وتستهل البرتغال مشوارها غدا الخميس ضد غانا ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم أيضا أوروغواي وكوريا الجنوبية.

المصدر: حساب رونالدو على "تويتر"