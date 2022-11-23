جيرو يحطم رقم زيدان ويعادل الإنجاز التاريخي لتيري هنري

نجح المهاجم الفرنسي أولفييه جيرو، في تحطيم رقم الأسطورة زين الدين زيدان، ومعادلة رقم النجم السابق تيري هنري بعدما قاد منتخب بلاده للفوز على أستراليا في مونديال قطر، أمس الثلاثاء.

وسجل جيرو هدفين ليساهم في فوز فرنسا بنتيجة 4-1 على أستراليا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

51 - Olivier Giroud has scored his 51st goal for France, joining Thierry Henry as France's topscorer. Olive. #FRAAUSpic.twitter.com/mLwtMFr4ik — OptaJean (@OptaJean) November 22, 2022

ووفقا لشبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات كرة القدم، فقد نجح جيرو بفضل هذين الهدفين، في معادلة رقم تيري هنري للهدافين التاريخيين لمنتخب فرنسا برصيد 51 هدفا.

36 - Olivier Giroud 🇫🇷 is France's oldest scorer in the World Cup, at 36 years and 53 days, surpassing Zinedine Zidane 🇫🇷 in 2006 (34 years and 16 days against Italy). Experience. #FRAAUS#FRA#FIFAWorldCuppic.twitter.com/gwHqPm1ZMn — OptaJose (@OptaJose) November 22, 2022

وأضافت الشبكة، أن "جيرو بات أكبر هداف (سنا) لمنتخب فرنسا في المونديال، بعمر 36 عاما و53 يوما، متجاوزا زين الدين زيدان الذي سجل في نسخة 2006 بعمر 34 عاما و16 يوما ضد إيطاليا في المباراة النهائية".

المصدر: "أوبتا"