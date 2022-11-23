 
مباشر

جيرو يحطم رقم زيدان ويعادل الإنجاز التاريخي لتيري هنري

الرياضة

جيرو يحطم رقم زيدان ويعادل الإنجاز التاريخي لتيري هنري
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u8ew

نجح المهاجم الفرنسي أولفييه جيرو، في تحطيم رقم الأسطورة زين الدين زيدان، ومعادلة رقم النجم السابق تيري هنري بعدما قاد منتخب بلاده للفوز على أستراليا في مونديال قطر، أمس الثلاثاء.

وسجل جيرو هدفين ليساهم في فوز فرنسا بنتيجة 4-1 على أستراليا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ووفقا لشبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات كرة القدم، فقد نجح جيرو بفضل هذين الهدفين، في معادلة رقم تيري هنري للهدافين التاريخيين لمنتخب فرنسا برصيد 51 هدفا.

وأضافت الشبكة، أن "جيرو بات أكبر هداف (سنا) لمنتخب فرنسا في المونديال، بعمر 36 عاما و53 يوما، متجاوزا زين الدين زيدان الذي سجل في نسخة 2006 بعمر 34 عاما و16 يوما ضد إيطاليا في المباراة النهائية".

المصدر: "أوبتا"

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

منتخب السعودية يفجر أكبر المفاجآت في مونديال قطر (فيديو)