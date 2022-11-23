أول تعليق لمدرب منتخب السعودية بعد فوز "الأخضر" على الأرجنتين

"نشارك من أجل مخالفة التوقعات. في كل نسخة من كأس العالم تحدث مفاجآت كثيرة ونأمل في أن نحقق واحدة".

كان حدس مدرب السعودية الفرنسي هيرفيه رونار في محله، لأن فريقه فجر إحدى أكبر المفاجآت في تاريخ نهائيات كأس العالم، ملحقا الثلاثاء خسارة تاريخية بالأرجنتين المرشحة لإحراز مونديال قطر مع نجمها ليونيل ميسي.

إقرأ المزيد

وخاضت السعودية مباراة العمر ضد العملاق الأمريكي اللاتيني (2-1) وخرجت بفوز تردد صداه في مختلف أنحاء العالم.

واعترف رونار بأن الحظ وقف إلى جانب فريقه لا سيما في الشوط الأول عندما تخلف بهدف بعد مرور 10 دقائق من ركلة جزاء انبرى لها بنجاح ليونيل ميسي، كما ألغى الحكم ثلاثة أهداف للأرجنتين بداعي التسلل.

وقال رونار بعد المباراة "جميع النجوم كانت مبتسمة لنا في السماء. هذه هي الرياضة. يمكن أن تلعب هذه المباراة عشر مرات ولا تحقق النصر سوى في مباراة واحدة. كنا نستحق الفوز".

وأضاف المدرب الذي يركز على اللعب الجماعي "كنا سيئين في الشوط الأول ولم نقم بالضغط كما يجب"، قبل أن يقلب فريقه الأمور رأسا على عقب في الشوط الثاني ويسجل هدفين ليخرج بالفوز التاريخي.

وبات المنتخب السعودي بحاجة إلى فوز واحد في إحدى مباراتيه المتبقيتين في المجموعة الثالثة ليتأهل إلى الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى في 1994، وذلك بعد فوزه على الأرجنتين وتعادل بولندا مع المكسيك سلبا أمس.

المصدر: وكالات