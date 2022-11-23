 
مباشر

بالفيديو.. أكبر مشجعة في بطولة كأس العالم 2022

الرياضة

بالفيديو.. أكبر مشجعة في بطولة كأس العالم 2022
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u8do

تحولت سيدة مسنة من تونس لحديث وسائل الإعلام العربية ومواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أثارت إعجاب جماهير مونديال قطر 2022.

وباتت السيدة عويشة اللمطي أكبر مشجعة للمنتخب التونسي بعمر 86 عاما، بعد أن أصرت على تحمل السفر والحضور إلى الدوحة لمؤازرة منتخب بلادها في الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة على أرض عربية. 

وأظهرت المشجعة المعروفة بـ"خالتي عويشة" سعادتها في القدوم إلى الدوحة وتمنت التوفيق لـ"نسور قرطاج" كما أكدت أنها تدعم المنتخبات العربية الأربعة المشاركة في كأس العالم 2022.

إقرأ المزيد
احتفالات مجنونة.. مشجع سعودي يخلع الباب عقب فوز
احتفالات مجنونة.. مشجع سعودي يخلع الباب عقب فوز "الأخضر" على الأرجنتين

وفرض المنتخب التونسي التعادل السلبي على نظيره الدنماركي خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء ضمن دور المجموعات لمونديال قطر.

ويأمل المنتخب التونسي في التأهل للمرة الأولى بتاريخه إلى الأدوار الاقصائية.

المصدر: RT

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

منتخب السعودية يفجر أكبر المفاجآت في مونديال قطر (فيديو)