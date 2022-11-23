بالفيديو.. أكبر مشجعة في بطولة كأس العالم 2022

تحولت سيدة مسنة من تونس لحديث وسائل الإعلام العربية ومواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أثارت إعجاب جماهير مونديال قطر 2022.

وباتت السيدة عويشة اللمطي أكبر مشجعة للمنتخب التونسي بعمر 86 عاما، بعد أن أصرت على تحمل السفر والحضور إلى الدوحة لمؤازرة منتخب بلادها في الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة على أرض عربية.

وأظهرت المشجعة المعروفة بـ"خالتي عويشة" سعادتها في القدوم إلى الدوحة وتمنت التوفيق لـ"نسور قرطاج" كما أكدت أنها تدعم المنتخبات العربية الأربعة المشاركة في كأس العالم 2022.

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وفرض المنتخب التونسي التعادل السلبي على نظيره الدنماركي خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء ضمن دور المجموعات لمونديال قطر.

ويأمل المنتخب التونسي في التأهل للمرة الأولى بتاريخه إلى الأدوار الاقصائية.

المصدر: RT