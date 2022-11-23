رسميا.. فتح الباب أمام بيع نادي مانشستر يونايتد

أعلنت أسرة الغلايزرز المالكة لمانشستر يونايتد عن نيتها بيع نادي الشياطين الحمر في بيان رسمي، فجر الأربعاء، حيث تبحث عن "بدائل استراتيجية" والتي تشمل عملية البيع.

وقال النادي في بيان إن: "مجلس الإدارة سينظر في جميع البدائل الاستراتيجية، بما في ذلك الاستثمار الجديد في النادي أو البيع أو الصفقات الأخرى التي تشمل الشركة".

تملك عائلة غلايزرز الأمريكية النادي منذ العام 2005 لكن شاب عهدها تراجع مردود الفريق على أرض الملعب، لا سيما في السنوات التسع الأخيرة، واحتجاجات المشجعين المتكررة.

It is actually true. It is actually happening.



The Glazers are about to SELL Manchester United Football Club!!! YESSS!!!! pic.twitter.com/rqyjl3mJE7 — UtdFaithfuls (@UtdFaithfuls) November 22, 2022

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ويأتي البيان بعد ساعات من إعلان الفريق رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو "باتفاق متبادل وبمفعول فوري".



وتابع النادي: "سيشمل ذلك تقييم العديد من المبادرات لتحسين النادي، بما في ذلك إعادة تطوير الاستاد والبنية التحتية، وتوسيع العمليات التجارية للنادي على نطاق عالمي، وذلك من أجل تعزيز النجاح طويل الأمد لفرق الرجال والسيدات والأكاديمية، وتحقيق الفوائد للجماهير وأصحاب المصالح الآخرين".

ولم يفز يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي منذ 2013 في الموسم الأخير للمدرب الاسطوري الاسكتلندي السير أليكس فيرغوسون.

يذكر أن يونايتد ليس النادي الإنجليزي الأول الذي يحاول بيع النادي هذا الموسم، حيث سبق وأن قررت مجموعة فينواي سبورتس جروب "FSG" الأمريكية المالكة لنادي ليفربول الإنجليزي طرح "الريدز" للبيع أيضا.

المصدر: "وكالات"