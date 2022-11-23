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بعد إهداره ركلة جزاء.. ليفاندوفسكي يوجه رسالة

الرياضة

بعد إهداره ركلة جزاء.. ليفاندوفسكي يوجه رسالة
Legion-Media
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وجه البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة وقائد بولندا رسالة اعتذار لجماهير منتخب بلاده عقب التعادل السلبي أمام المكسيك ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة 3، في مونديال قطر 2022.

وأهدر ليفاندوفسكي ركلة جزاء في الدقيقة 58 من عمر المباراة، التي أقيمت في "ملعب 974"، وكانت كفيلة بخروج فريقه فائزا.

وكتب ليفاندوفسكي عبر حسابه على الرسمي بموقع فيسبوك عقب المباراة: "لعبنا بذكاء وكان يجب أن نفوز، هذا ما يصعب علي تقبله. آسف".

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وأضاف: "شكرا على كل كلمات الدعم، سنستمر في السعي للتأهل للدور المقبل".

ويتصدر المنتخب السعودي تلك المجموعة، برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على الأرجنتين بهدفين لهدف.

وسيواجه المنتخب البولندي في مباراة الجولة الثانية الأخضر السعودي السبت المقبل، في ملعب "المدينة التعليمية"، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة الأرجنتين في "ملعب 974" يوم الأربعاء 30 من الشهر الجاري.

المصدر: RT

مونديال قطر

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