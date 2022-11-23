بابتسامة من داخل غرفة العمليات.. الشهراني يطمئن الجماهير بعد إصابته الخطيرة أمام الأرجنتين (فيديو)

طمأن ياسر الشهراني نجم المنتخب السعودي، الجماهير على إصابته التي لحقت به خلال مواجهة منتخب بلاده أمام نظيره الأرجنتيني ضمن منافسات كأس العالم في قطر.



طمأن الظهير اليسر للمنتخب السعودي، ياسر الشهراني، جماهيره على صحته، بعد الإصابة الخطيرة، التي تعرض لها خلال مباراته أمام الأرجنتين أمس الثلاثاء، ضمن مونديال قطر 2022..

وتعرض الشهراني لإصابة خطيرة بعد اصطدامه بزميله الحارس محمد العويس، إثر كرة مشتركة، سقط الظهير الأيسر جراء ذلك أرضا غارقا في دمائه، بصورة أفزعت الجماهير.

احتاج الشهراني لتدخل جراحي عاجل على إثر هذه الإصابة، إذ عانى من نزيف داخلي وكسر في الأنف والجزء الأيمن من الوجه.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع "تويتر" مقطع فيديو للشهراني طمأن من خلالها الجمهور السعودي على صحته.







رسالة من ياسر الشهراني الى الجمهور السعودي💚 pic.twitter.com/YOENTXzPED — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 22, 2022

"ياسر الشهراني" يجري كافة الفحوصات بمدينة حمد الطبية 📝⬇ pic.twitter.com/nFSCaCWwrM — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 22, 2022

يذكر أن المباراة انتهت بفوز تاريخي للأخضر السعودي على نظيره الأرجنتيني (2-1)، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

المصدر: "twitter/SaudiNT"