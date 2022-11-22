مونديال قطر.. بيليه يهنئ "ابن الرئيس" على هدف في شباك ويلز لهذا السبب!

هنأ أسطورة البرازيل بيليه مهاجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، تيموثي وياه، على تسجيله هدفه الأول في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، في شباك ويلز (1-1) يوم الاثنين الماضي.

وسجل تيموتي وياه هدف التقدم لمنتخب "العم سام" عند الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.

وأصبح وياه أول لاعب يهز شباك ويلز في كأس العالم منذ بيليه، الذي كان يبلغ من العمر 17 عاما عندما فعل ذلك في عام 1958. وكانت هذه آخر مرة لعب فيها منتخب ويلز في كأس العالم قبل أن يشارك هذا العام في مونديال قطر 2022.

ونشر وياه صورة له وهو يحتفل بالهدف على "إنستغرام" وهنأه بيليه في قسم التعليقات.

وقال بيليه: "تهانينا. كان هدفا جميلا.. استمر في الحلم، الأحلام تتحقق".

ورد ويا على "بابا بيليه" بشكره على "الرسالة الملهمة".

وكتب وياه: "إنه لمن دواعي سروري وشرف لي تلقي مثل هذه الرسالة الملهمة من الملك نفسه.. شكرا لك على كل ما فعلته للعالم".

ويبلغ وياه، من العمر 22 عاما، وهو نجل الدولي السابق جورج وياه رئيس ليبيريا الحالي، وأفضل لاعب في العالم لعام 1995.

وسجل ويا 18 هدفا في 75 مباراة مع منتخب الولايات المتحدة.

المصدر: (أ ب)