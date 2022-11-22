كريستيانو رونالدو قد ينتهي به المطاف في السعودية!

ذكرت مواقع إخبارية رياضية إسبانية مساء يوم الثلاثاء، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد ينتهي به المطاف في فريق سعودي.

وقال موقع "سبورت" الإسباني إن كريستيانو رونالدو الذي أنهى للتو عقده مع مانشستر يونايتد بعد قطع العلاقات مع النادي ومع مدربه إريك تن هاغ، بصدد البحث بحث عن فريق وقد يمر مستقبله عبر السعودية.

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وبحسب موقع "ماركا" فإن كريستيانو والوفد المرافق له يقيّمون عرضا من مالكي نادي نيوكاسل، مشيرا إلى أنه قد ينضم إلى صفوف نادي النصر السعودي.

وأفاد "سبورت" الإسباني بأن الشائعات التي تدور حول كريستيانو رائعة، لأنه لاعب عالي المستوى وحر.

وأشار إلى انه من حيث المبدأ، يرغب كريستيانو في مواصلة المنافسة على أعلى مستوى، ولهذا السبب، اختبر الوفد المرافق له أندية مختلفة مثل ريال مدريد، لمواصلة مسيرته.

كما أبدى نابولي وتشيلسي وسبورتنغ لشبونة بعض الاهتمام، بالإضافة للعرض السخي من نادي نيوكاسل الانجليزي.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء رسميا رحيل كريستيانو رونالدو بشكل رسمي عن الفريق بالتراضي، بعد الاتفاق بين الطرفين.

ويتواجد رونالدو رفقة منتخب البرتغال حاليا في قطر، من أجل خوض منافسات بطولة كأس العالم 2022، وسيكشف عن فريقه القادم عقب نهاية البطولة.

المصدر: وسائل إعلام إسبانية