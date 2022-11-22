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من سوريا بـ"كلاشينكوف".. أغرب احتفال بفوز السعودية على الأرجنتين (فيديو)

الرياضة

من سوريا بـ
AP Ebrahim Noroozi
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احتفل مواطنون سوريون من مدينة دير الزور شرق سوريا، بفوز منتخب السعودية على نظيره الأرجنتيني، في مونديال قطر 2022، بطريقة حماسية غريبة، مستخدمين السلاح لتعبيرهم عن الفرحة.

وفجر المنتخب السعودي مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الأرجنتيني (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في نهايات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لعدد من الشبان والأطفال السوريين داخل غرفة أمام شاشة بلازما، وعندما يحرز المنتخب الأخضر أحد هدفيه يهيج الحضور ويموجون وتتعالى أصواتهم بهستريا وهم يتراقصون بحماس.

ويظهر أيضا في المقطع أحد الأشخاص خارج الغرفة وهو يحمل سلاح "كلاشينكوف" ويقوم بإطلاق النار في الهواء، في مشهد أعاد إلى الأذهان مشاهد المعارك هناك.

 

كما أظهرت لقطات أخرى توزيع للحلويات فرحا بفوز السعودية على الأرجنتين.

المصدر: منصات التواصل الاجتماعي 

مونديال قطر

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منتخب السعودية يفجر أكبر المفاجآت في مونديال قطر (فيديو)