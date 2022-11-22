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تعليق مثير لأمير قطر بشأن فوز السعودية على الأرجنتين (فيديو)

الرياضة

تعليق مثير لأمير قطر بشأن فوز السعودية على الأرجنتين (فيديو)
twitter/alkasschannel
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علق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على الفوز التاريخي للمنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن كأس العالم لكرة القدم.

وانتشر مقطع فيديو لمشجعين سعوديين يلتقطون الصور مع أمير قطر، الذي قال بعد فوز السعودية المفاجئ على الأرجنتين: "عاد مش بس أول مباراة.. كملوها عاد"، في إشارة منه إلى ضرورة استمرار المنتخب السعودي بتحقيق الفوز خلال المباريات التالية.

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وكان أمير قطر قد حرص على دعم ومساندة "الأخضر" السعودي من مدرجات ملعب المباراة في استاد لوسيل، وقد رفع وتوشح علم المملكة العربية السعودية، مما أثار تفاعلا في الأوساط الإعلامية.

كما حضر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان افتتاح المونديال، يوم الأحد الماضي، وهو يرتدي وشاحا بألوان العلم القطري مكتوبا عليه كأس العالم قطر 2022

المصدر: وكالات 

مونديال قطر

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