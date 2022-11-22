ولي العهد الأردني يهنئ المنتخب السعودي.. فماذا قال؟

هنأ ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله، المنتخب السعودي بفوزه على المنتخب الأرجنتيني في مباراته الأولى في كأس العالم بقطر.

وكتب ولي العهد على "تويتر": "مبارك للأخضر السعودي الفوز العظيم وكل التوفيق لمنتخباتنا العربية في كأس العالم".

وفاز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-1 في مباراة جمعتهما الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في مونديال قطر.

وتقدمت الأرجنتين أولا بهدف حمل توقيع النجم ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، قبل أن يحرز صالح الشهري هدف التعادل في الدقيقة 49، وبعدها بست الدقيقة أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني للسعودية بتسديدة رائعة.

المصدر: RT + وكالات