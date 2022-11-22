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السعودية تخلط أوراق المجموعة الثالثة قبل مواجهة المكسيك وبولندا

الرياضة

السعودية تخلط أوراق المجموعة الثالثة قبل مواجهة المكسيك وبولندا
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يحتضن استاد "974" مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة (16:00) بتوقيت غرينتش، مباراة هامة بين منتخبي المكسيك وبولندا في مستهل مشوارهما ضمن نهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022".

وسيبدأ الأرجنتيني جيراردو مارتينو (60 عاما) المدير الفني للمنتخب المكسيكي، هذه المباراة الهامة، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة نظيره البولندي:

بينما اختار المدير الفني للمنتخب البولندي، تشيسلاف ميخنيفيتش (52 عاما)، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة نظيره المكسيكي:

وتدخل هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة الثالثة (C) لنهائيات النسخة الـ22 لبطولة كاس العالم لكرة القدم، التي شهدت مفاجأة من العيار الثقيل، بفوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني (2-1)، أحد أبرز المرشحين لنيل لقب بطل مونديال قطر 2022، في وقت سابق من اليوم على استاد "لوسيل"، ليخلط بذلك أوراق هذه المجموعة.

المصدر: RT 

مونديال قطر

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