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ماذا قال ميسي عن المنتخب السعودي بعد المباراة؟

الرياضة

ماذا قال ميسي عن المنتخب السعودي بعد المباراة؟
AP
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علق ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين، على الخسارة الصادمة أمام السعودية بنتيجة (1-2)، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم "قطر 2022".

وقال ميسي الذي سجل هدف الأرجنتين الوحيد من ركلة جزاء: "إنها ضربة قاسية جدا للجميع، لم نتوقع أن نبدأ بهذه الطريقة، وبالتأكيد الخسارة لها أسباب".

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وأضاف: "يجب أن نستعد لما هو قادم، لا بديل أمامنا سوى الفوز، والمسؤولية تقع علينا لتحقيق ذلك".

وتابع: "لا أعذار للخسارة، يجب أن نكون متحدين أكثر من أي وقت مضى. هذه المجموعة من اللاعبين قوية وقد أثبتت ذلك، لم نخسر منذ فترة طويلة، والآن علينا أن نظهر قوتنا وصلابتنا".

وأتم: "كنا نعلم أن منتخب السعودية يضم لاعبين جيدين، يحرك الكرة بشكل جيد، لقد افتقدنا تسريع الإيقاع أمامه".

ويلعب منتخب الأرجنتين مباراته الثانية ضد المكسيك يوم السبت المقبل، بينما يواجه المنتخب السعودي نظيره البولندي.

المصدر: sportrbc.ru

مونديال قطر

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