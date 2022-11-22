علاء مبارك ينشر صورة حارس مرمى منتخب السعودية ويحتفي به

نشر علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، صورة حارس مرمى منتخب السعودية محمد العويس بعد تألقه مع منتخب بلاده والمساهمة في الفوز ضد الأرجنتين في كأس العالم بقطر.

أنقذ مرماه من هدفين 👏👏 https://t.co/NeYhjEaWkM — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) November 22, 2022

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ونشر علاء مبارك صورة العويس وكتب عليها: "أنقذ مرماه من هدفين"، في إشادة منه لقيام الحارس بالمساهمة في فوز منتخب بلاده.

وحصل حارس مرمى المنتخب السعودي محمد العويس على جائزة أفضل لاعب في مباراة السعودية والأرجنتين التي انتهت بفوز الأخضر بنتيجة 2-1 الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة لمونديال قطر.

ونجح الحارس الأمين للمنتخب السعودي في إثبات جدارته بحماية عرين الأخضر السعودي في كأس العالم قطر 2022، وذلك بتصدياته المميزة وتواجده المحسوب في الأماكن والتوقيتات المطلوبة للعديد من الفرص التهديفية لنجوم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم لاسيما في الشوط الثاني.

وكانت اللقطة الأبرز في الدقيقة 63، عندما أنقذ العويس مرماه من هدف أكيد لنيكولاس تاليافيكو عندما أظهر رد فعل قوي ليبعد تسديدته من مسافة قريبة إلى ركنية.

المصدر: RT