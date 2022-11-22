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شاهد.. نجم منتخب السعودية يستفز ميسي

الرياضة

شاهد.. نجم منتخب السعودية يستفز ميسي
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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، للاعب منتخب السعودية علي البليهي وهو يوجه بعض الكلمات "غير الودية" للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مباراة منتخبي بلديهما اليوم الثلاثاء.

وظهر البليهي بعد تسجيل السعودية الهدف الثاني، وكأنه يعاتب ميسي على إحدى اللقطات السابقة بينهما.

ولم يستجب ميسي لاستفزازات البليهي، وتدخل بعدها لاعبو المنتخبين لإبعادهما عن بعضهما البعض.

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وانتهت المباراة بفوز تاريخي للسعودية على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: RT

مونديال قطر

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منتخب السعودية يفجر أكبر المفاجآت في مونديال قطر (فيديو)