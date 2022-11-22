شاهد.. نجم منتخب السعودية يستفز ميسي
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، للاعب منتخب السعودية علي البليهي وهو يوجه بعض الكلمات "غير الودية" للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مباراة منتخبي بلديهما اليوم الثلاثاء.
وظهر البليهي بعد تسجيل السعودية الهدف الثاني، وكأنه يعاتب ميسي على إحدى اللقطات السابقة بينهما.
لقطة علي البليهي مع ليونيل ميسي #FIFAWorldCup— Abdullahع (@Koorah_World) November 22, 2022
pic.twitter.com/IqhVhNLKOC
علي البليهي مع ليونيل ميسي بعد الهدف الثاني pic.twitter.com/OA08S9CFiW— عالم المونديال (@WC_Qatar22) November 22, 2022
لقطة على البليهي & ميسي— نواف العقيّل (@nawaf__oga) November 22, 2022
عبر @F24HQpic.twitter.com/1eOcvC3FT1
ولم يستجب ميسي لاستفزازات البليهي، وتدخل بعدها لاعبو المنتخبين لإبعادهما عن بعضهما البعض.
وانتهت المباراة بفوز تاريخي للسعودية على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد.
المصدر: RT