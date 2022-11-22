مونديال 2022.. سانيه يغيب عن ألمانيا أمام اليابان

سيغيب الدولي لوروا سانيه عن منتخب ألمانيا في استحقاقه الأول في مونديال قطر بمواجهة اليابان، غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة.

ولم يشارك لاعب بايرن ميونخ الحالي ومانشستر سيتي الإنجليزي السابق في تدريبات "دي مانشافت" الثلاثاء على ملعب الشمال.

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وأفاد الاتحاد الألماني لكرة القدم عبر موقعه على "تويتر"، بأن سانيه يعاني من مشاكل في ركبته، من دون تقديم مزيد من التفاصيل، في حين سيضطر المدرب الوطني هانزي فليك للاستغناء عن خدماته في المواجهة الأولى ضد اليابان.

والتحق سانيه بالمنتخب الوطني وهو في قمة مستواه حيث سجل 10 أهداف في 19 مباراة في مختلف المسابقات مع فريقه البافاري، إضافة إلى ست تمريرات حاسمة.

المصدر: وكالات