أول مسيرة مونديالية لمشجعي المنتخب السعودي نحو استاد لوسيل

نظم مجلس جمهور المنتخب السعودي، الثلاثاء، أول مسيرة جماهيرية في مونديال قطر، والتي تحمل اسم "فوق هام السحب"، دعما وتشجيعا للصقور الخضر في مواجهتهم لمنتخب الأرجنتين.

وانطلقت المسيرة، التي سبقت مواجهة المنتخب السعودي ومنتخب الأرجنتين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في المونديال، عند الساعة 8 صباحا من مواقف G في ملعب لوسيل، حتى استاد المباراة، فيما يعرف بـ "الميل الأخير"، في مسيرة استثنائية.

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واستغرقت مسيرة جمهور المنتخب السعودي نحو 40 دقيقة، والتي وصلت بالمشجعين إلى بوابات دخول المشجعين إلى الملعب، مما يسهل الدخول إلى المواجهة الكروية الأولى للصقور الخضر، ضمن إجراءات سلسة وميسرة.

وإلى جانب السعودية والأرجنتين تضم المجموعة الثالثة كذلك منتخبي المكسيك وبولندا اللذين سيتواجهان اليوم أيضا.

المصدر: "وكالات"