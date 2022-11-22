القطري الخليفي يعلن عن خططه لبيع أسهم في باريس سان جيرمان

كشف القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، أنه يفكر في بيع أسهم في النادي وتلقى "عروضا مختلفة".

وقال الخليفي في حديث مع موقع "توك سبورت" على هامش كأس العالم في بلاده "تلقينا عرضا بأكثر من 4 مليارات (يورو) لكننا لن نبيع، بالطبع، نفكر بنسبة فقط في النادي، ولدينا عروض مختلفة".

ودافع الخليفي الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية عن عمله على رأس سان جيرمان لأكثر من 11 عاما بقوله "إنه عمل جيد، اشترينا النادي مقابل 70 مليون يورو ووصلنا به إلى أكثر من 4 مليارات يورو" وهي القيمة للنادي في السوق، على حد قوله.

وأقر "إنه مشروع جيد، نحن لا نفعل كل شيء بشكل صحيح بالطبع، نحن لسنا مثاليين".

وأضاف الرجل البالغ 49 عاما "يعتقد الناس أننا نملك المال فقط، لكن هذا ليس صحيحا. بالنظر إلى الموقع الذي كان فيه النادي عندما استحوذنا عليه، يمكننا أن نفتخر".

ومنذ أن اشترى صندوق الاستثمارات القطري نادي العاصمة الفرنسية في 2011، فاز الفريق بالدوري الفرنسي 8 مرات والكأس المحلية 6، لكنه فشل في الفوز بدوري أبطال أوروبا، هدفه الرئيسي، وخسر نهائي 2020 أمام بايرن ميونخ الألماني بعد وصوله إلى المباراة القمة للمرة الأولى في تاريخه.

المصدر: وكالات