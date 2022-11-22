بعد رفض المواجهة.. رئيس اتحاد الكرة الكوستاريكي يعد نظيره العراقي بإعادة المبالغ المالية

استقبل رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، نظيره الكوستاريكي، الاثنين، في مقر إقامته في قطر بحضور رئيس الاتحاد الكويتي.

وذكر اتحاد الكرة، في بيان رسمي، أن "رئيس الاتحاد الكوستاريكي أكد حرصه الكبير على إدامة العلاقات الطيبة مع الاتحاد العراقي".

وبين: "إن اتحاده سيتحمل كل نفقات معسكر الكويت، وإن جميع المبالغ التي تسلمها الاتحاد من الاتحاد العراقي ستتم إعادتها، وذلك لعدم إقامة المباراة بين المنتخبين التي كان من المفترض إقامتها في ملعب المدينة الرياضية في البصرة".

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وفي الخميس الماضي أعلن الاتحاد الكوستاريكي قراره بعدم خوض مباراته مع "أسود الرافدين"، وكشف عن أسباب ذلك.

وذكرت مسؤولة الاتصالات في الاتحاد الكوستاريكي جينا إسكوبار لصحيفة "LA NACION" الكوستاريكية، أن إلغاء مباراة العراق وكوستاريكا بسبب إصرار السلطات العراقية على ختم جوازات الوفد رغم مفاوضات الاتحاد الكوستاريكي على عدم القيام بذلك، مبينة أنه بسبب عدم امتثال السلطات العراقية تم إلغاء الاتفاق مع الاتحاد العراقي وعاد المنتخب الكوستاريكي إلى الكويت.

المصدر:RT