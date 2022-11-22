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ميلان يستعين بموهبة عربية للرد على تحركات ريال مدريد

الرياضة

ميلان يستعين بموهبة عربية للرد على تحركات ريال مدريد
Legion-Media
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يستعد مسؤولو نادي ميلان الإيطالي، للرد على تحركات ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويلعب المغربي إبراهيم دياز في ميلان على سبيل الإعارة من ريال مدريد، حتى نهاية الموسم الحالي، مع إمكانية الشراء نظير 22 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة "توتو سبورت"، فإن ميلان يستعد لخسارة دياز في الصيف المقبل، حيث يخطط ريال مدريد لاستخدام شرط إعادة الشراء مقابل 26 مليون يورو، إذا قرر الروسونيري، تحويل إعارة اللاعب إلى بيع نهائي.

وأصبح دياز لاعبا أساسيا في كتيبة المدرب ستيفانو بيولي، هذا الموسم، لا سيما مع عدم تأقلم شارلز دي كيتيلاري في مركز صانع الألعاب.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن ميلان سيعير صانع الألعاب الجزائري ياسين عدلي في الميركاتو الشتوي المقبل لمدة 6 أشهر فقط.

ويستهدف ميلان أن يشارك عدلي في عدد أكبر من الدقائق مع فريق آخر، ثم يعود مستعدا للمنافسة على مركز أساسي في تشكيلة بيولي بالموسم المقبل عقب رحيل دياز.

المصدر: kooora

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