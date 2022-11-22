بالفيديو.. رسالة لاعبي الأهلي المصري لنجم تونس قبل مواجهة الدنمارك في كأس العالم

وجه لاعبو الأهلي المصري رسائل دعم لزميلهم التونسي علي معلول باللهجة التونسية، قبل مواجهة منتخب الدنمارك ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات في مونديال قطر 2022.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي فيديو كل من حسين الشحات ومحمد محمود ومحمود متولي وعمرو السولية وأكرم توفيق وعلى لطفي وكرم فؤاد ومحمد شريف ومحمد فخري وحمدي فتحي، وهم يوجهون كلمات الدعم باللجهة التونسية للنجم علي معلول.

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ويتواجد منتخب تونس في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فرنسا والدنمارك وأستراليا، وهي المرة الثانية التي يشارك بها علي معلول مع منتخب بلاده بنهائيات كأس العالم.

يذكر أن منتخب تونس سيكون على موعد اليوم لملاقاة الدنمارك، على ملعب المدينة التعليمية.

المصدر: twitter/AlAhly