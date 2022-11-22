كأس العالم قطر 2022.. البرازيل تستعد للاحتفال بالأهداف بـ10 رقصات مختلفة

لا أحد ينكر قوة وهيمنة البرازيل بطلة العالم خمس مرات، إلا أن هذا المونديال سيدخل التاريخ من زاوية مختلفة، حيث أعد زملاء نيمار 10 رقصات مختلفة للاحتفال بتسجيل الأهداف.

وقال رافينها مهاجم البرازيل، خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين، "لكي أقول لك الحقيقة، لدينا بالفعل رقصات جاهزة حتى الهدف العاشر".

وأضاف، "لدينا حوالي 10 رقصات معدة لكل مباراة، واحدة للأول، وواحدة للثاني، وواحدة للثالث... إذا سجلنا أكثر من 10 أهداف، فسنضطر إلى البدء في الابتكار"، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وجلبت البرازيل تشكيلة هجومية إلى قطر، وكان رافينها من بين المهاجمين التسعة الذين اختارهم المدرب تيتي لمحاولة منح البرازيل لقبها الأول في كأس العالم منذ عقدين.

والآخر هو فينيسيوس جونيور، الذي دخل في وقت سابق من هذا الموسم في جدل حول رقصاته بعد أهدافه مع ريال مدريد.

واستمر هو وزميله رودريغو في الرقص على الرغم من الانتقادات في إسبانيا، ووعدا بالمزيد من الشيء نفسه عندما وصلا إلى المنتخب الوطني في كأس العالم.

ويواجه المنتخب البرازيلي يوم الخميس منتخب صربيا في أول مباراة له في كأس العالم بقطر.

المصدر: "'سبوتنيك"